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NEVÜ BESYO'dan Bahçeşehir Koleji'nde Ziyaret
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan Bahçeşehir Koleji'ne ziyaret...
Nevşehir 16.10.2020, 14:06
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selçuk Akpınar ve Beden Eğitimi ve Spor Daire Başkanı Bülent Okan Miçooğulları Nevşehir Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Kadri Güvenç'i ziyaret etti.
Spor ve Türkiye'de sporun gidişatı hakkında görüş alışverişinde bulunan heyet, iyi dileklerle görüşmeyi tamamladılar.