NEVÜ BESYO'dan Bahçeşehir Koleji'nde Ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selçuk Akpınar ve Beden Eğitimi ve Spor Daire Başkanı Bülent Okan Miçooğulları Nevşehir Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Kadri Güvenç'i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Bedeneğitimi öğretmenleri Volkan Çetinkaya ve Yağmur Güven'de hazır bulundular.

Spor ve Türkiye'de sporun gidişatı hakkında görüş alışverişinde bulunan heyet, iyi dileklerle görüşmeyi tamamladılar.