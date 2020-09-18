NEVÜ 2020 YKS Ek Yerleştirme ile 464 Öğrenci Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), 2020 Yükseköğretim Kurumları (YKS) sonuçlarına göre 2020 – 2021 eğitim – öğretim yılı için ek yerleştirme ile 464 öğrenci alacak.
Üniversite adaylarının heyecanla beklediği 2020 YKS ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar tercihlerini 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacak. Ek yerleştirme işlemleri ise 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.
NEVÜ’de Ek Kontenjanla %100 Doluluk
NEVÜ’de boş kalan 464 kişilik kontenjana ek yerleştirme tercihi ve başvurularıyla birlikte %100 doluluk bekleniyor.
2020 – YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu İçin Tıklayınız
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