NEVÜ 2020 YKS Ek Yerleştirme ile 464 Öğrenci Alacak

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği 2020 YKS ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar tercihlerini 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacak. Ek yerleştirme işlemleri ise 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

NEVÜ’de Ek Kontenjanla %100 Doluluk

ÖSYM tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’ye 5065 kişilik kontenjan verilmiş ve kayıt döneminde 4601 öğrenci kaydını yaptırmıştı.

NEVÜ’de boş kalan 464 kişilik kontenjana ek yerleştirme tercihi ve başvurularıyla birlikte %100 doluluk bekleniyor.

2020 – YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu İçin Tıklayınız

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