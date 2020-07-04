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NEVÜ 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 593 yabancı uyruklu öğrenci alacak
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVÜ)’NÜN 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALACAĞI BİLDİRİLDİ.
Nevşehir 04.07.2020, 09:55 04.07.2020, 12:16
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nün 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yabancı uyruklu öğrenci alacağı bildirildi.
Alınacak yabancı uyruklu öğrenciler için yayınlanan başvuru ilanında; NEVÜ’ye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının bölüm ve programlarına toplam 593 yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı ayrıldığı kaydedildi.
İlanda; tüm kabul kriterlerinin bulunduğu “Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul İlanı” ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi” ile “Kabul Edilecek Sınav Türleri” ve “Azerbaycan Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Şartları” da yer alıyor.