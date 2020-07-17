Nevşehirli Öğrenciler Arakan da Su Kuyusu Açtı

Gerçekleştirilen projeyle ilgili konuşan okul müdürü Veli Sağır; “Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Afrika ve Asya kıtalarında bir damla su hayat demektir. Maddi zorluklar ve fiziki şartlar nedeniyle su sıkıntısı çeken coğrafyalara umut olmak için “Susuz Yüreklere Can Ol’ projesini hayata geçirdik, bu projesiyle başlayan duyarlılık, Susuzluk nedeniyle büyük sorunların yaşandığı ve susuzluğun insan hayatını zorlaştırdığı Asya ve Afrika’da öğrenci, öğretmen ve velilerimizin yardımıyla su kuyuları açılmaya devam ediyor.

Kendi harçlıklarında fedakârlık yapmayı öğrenen öğrencilerimiz, bu fedakârlıklarıyla projemizde ilk su kuyumuzu Myanmar Birliği Cumhuriyeti‘nin Arakan eyaletinde açtırdık elhamdülillah. Bangladeş ve Uganda su kuyularımızın yapımı devam etmekte olup Somali su koyumuzun da kampanyası devam etmektedir. Amacımız Öğrencilerimizi Çift kanatlı kuş olarak yetiştirmektir. Bu konuda desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimize velilerimize ve gönüldaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sağır; “Hem kariyer hem karakter eğitimi diye yola çıkan okulumuz birçok çalışma eş zamanlı olarak devam etmektedir. TÜBİTAK projelerine hazırlanırken bir taraftan da teknofest çalışmalarımız devam etmektedir. Erasmus + projelerine hazırlanırken bir taraftan da Üniversite sınavlarından Hedef 2021 Projemiz devam etmektedir. Bunların yanında öğrencilerimizi manevi değerler bazında da yetiştirmek istediğimiz için birçok çalışma yapmaktayız. Mihenk Gençlik Hareketimiz, Yetim kampanyamız ve Su Kuyusu kampanyamız bunlardan sadece birkaçıdır.” dedi.



