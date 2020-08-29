Nevşehirli Kadınlar Hayallerini Yazdı Belediye Başkanı Rasim Arı Gerçekleştirdi

Nevşehir tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, geçtiğimiz aylarda kadınların arzu ettikleri fakat gerçekleştiremedikleri hayallerini yazmaları amacıyla şehrin farklı noktalarına Hayal Kutuları yerleştirildi.

Kısa sürede büyük ilgi gören hayal kutularına binlerce kadın isimleri ve iletişim bilgileri ile birlikte hayallerini yazarak attı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde kurulan komisyonca açılan hayal kutuları içerisinden mümkün olan 50 hayal tespit edildi.

Bu hayaller bir bölümünü geçtiğimiz aylarda 8 kadını sıcak hava balon turuna katılmasını sağlayarak gerçekleştiren Belediye Başkanı Rasim Arı, bugünde diğer talihlileri makamında konuk ederek hediyelerini verdi.

14 YIL SONRA GELİNLİK GİYDİ

Başkan Arı’nın hayalini gerçekleştirdiği kadınlardan bir çocuk annesi Fatma Eren, 14 yıl önce evlendiğini ve evlenirken gelinlik giyerek fotoğraf çektiremediğini belirtti.

Yıllardır hayalini kurduğu bu olayın gerçekleşebilmesi için bu hayalini yazarak hayal kutusuna attığını söyleyen Eren, uzun yıllar sonra gelinlik giyerek eşi ile birlikte fotoğraf çektirdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Eren: “Evlenirken böyle bir imkanım olmamıştı. Bu benim hep hayalim olarak kaldı. Aradan yıllar geçti, çocuğum doğdu ama ben bir türlü bu hayalimi gerçekleştiremedim. Bir alışveriş merkezinde gezerken belediye görevlileri ‘hayalinizi yazmak istermisiniz?’ dediklerinde çok heyecanlandım ve yazdım. Bir umutla yazdığım hayalimin gerçekleştirileceğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. 14 yıl sonra gelinlik giydiğimde tarifi imkansız bir mutluluk yaşadım. Eşimle birlikte çekindiğimiz bu fotoğraflardan oluşan ve başkanımızın armağan ettiği albümü ömrüm boyunca saklayacağım.” dedi.

ODASI İÇİN DOLAP VE KIYAFET İSTEDİ

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde oturan ve ailesi ile birlikte kaldığı evlerinde kendisine ait bir kıyafet dolabının olması için dileğini ileten Seher Kabak için ise alınan kıyafet dolayı evine götürülerek odasına yerleştirildi. Başkan Arı ayrıca 18 yaşındaki genç kıza yeni kıyafetler alması için hediye çeki verdi.

Yaşadığı mutluluğun tarifinin imkansız olduğunu anlatan Kabak, “Şehrimiz böyle bir belediye başkanı olduğu için gerçekten çok şanslı. Evime hayal ettiğim dolabım geldiğinde nasıl olduğunu aileme bile inandıramadım. Bir belediye başkanına hayalinizi yazıyorsunuz ve başkanınız sizin için bu hayali gerçekleştiriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın hayalini gerçekleştirdiği kadınlar arasında Kapadokya turu, imzalı kitap, ev eşyası ve belediye başkanı olmak isteyen kadınlar vardı.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Törende bir süre kadınlarla sohbet eden Belediye Başkanı Rasim Arı, göreve geldiği ilk günden itibaren bu şehirde her zaman kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık uygulacaklarını söylediğini hatırlatarak 'Başımızın ‘acı’ dediği kadınlara belediye olarak her zaman destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Göreve başladığı ilk hafta Nevşehir Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurulması talimatını verdiğini ve bu müdürlük aracılığıyla Nevşehirli kadınlar için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Arı, “Önümüzdeki günlerde Aile Danışma Merkezi kuruyoruz. Burada kadınlara psikolojik, hukuksal ve sağlık konusunda ücretsiz danışmanlık desteği vereceğiz. Alanında uzman personellerin görev yapacağı bu merkezde aynı zamanda Nevşehir Baromuz ile birlikte çalışmalarda yapacağız.”dedi.

Şehirde kadın istihdamının arttırılmasına yönelikte çalışmalar gerçekleştirildiğini açıklayan Arı, Nevşehir Belediyesi bünyesindeki Turizm ve Spor A.Ş aracılığıyla kuracakları Buklet Fabrikası’nda çok sayıda kadının istihdamının sağlanacağını belirtti.



