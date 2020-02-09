Nevşehirli Çocukların Film Keyfi

Gerçekleştirdiği ‘Tiyatro Geceleri’ etkinliği ile her hafta Nevşehirli, sanatseverleri Türkiye’nin beğenilen oyunları ile buluşturan Nevşehir Belediyesi çocukları da unutmadı.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın çocuklara hediyesi olarak ‘Çocuk Filmleri Kuşağı’nı başlatan Nevşehir Belediyesi ilk olarak son dönemin en çok beğenilen animasyon filmlerinden bir tanesi olan ‘İksir’ ile Nevşehirli çocukları buluşturdu.

Başrolünde sevilen şarkıcı Keremcem ile Cansu Tosun'un yer aldığı ve Türk sinemasında ilk kez gerçek kişiler ve animasyon karakterlerini aynı filmde buluşturan İksir, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde iki ayrı seans halinde gösterildi.

Tamamen Türkiye yapımı olan ve animasyon çalışmaları bir yıllık bir çalışma sürecinde tamamlanan 'İksir' in ilk seansını eşi Melek Arı ve oğlu Haktan Arı ile birlikte izleyen Belediye Başkanı Rasim Arı’ya çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Film gösterimi öncesinde çocuklarla fotoğraf çektirerek onlara çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Arı, çocuklara bu tür etkinliklerin bundan sonrada süreceği müjdesini verdi.

Bu arada film gösterimi öncesinde Nevşehir Belediyesi görevlilerince çocuklara ücretsiz olarak patlamış mısır dağıtıldı.