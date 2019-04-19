Nevşehirli Çocuklar Gazi TBMM’de

TBMM Genel Kurulunu ziyaret eden öğrenciler, TBMM’nin önemi ve tarihi hakkında bilgi edindi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u da Milletvekili Açıkgöz himayesinde ziyaret eden öğrenciler, TBMM Başkanıyla bol bol hatıra öz çekim fotoğrafı çektiler. Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Şentop, çocuklara günün anısına hediye takdiminde de bulundu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Açıkgöz, “Nevşehir Özel Altınyıldız Koleji ve Rauf Nail Akman İlkokulumuzdan Gazi TBMM’ye ziyarete gelen öğrencilerimizi, fedakâr eğitimcilerimizi ve velilerimizi konuk ettik. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimizin egemenliği, iradesi gazi TBMM hedef alındı. Hainlere; kahraman milletimiz, devletimiz ve milletimizin lideri Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan fırsat vermedi. Bizlere düşen de milletimizin ve Güçlü Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışmaktır." dedi.

Öğrencilerin sevgi gösterileri ile teşekkürlerini ilettiği Açıkgöz, tüm çocuklarımızın mutlu, güçlü, müreffeh yarınları için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.