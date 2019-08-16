Nevşehir’in Yaklaşık 40 Yıllık İçme Suyu Ana İsale Hatları Yenileniyor

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevcut içme suyu kuyularından mahalleye su taşıyan isale hattında yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, eskiyen ve sık sık sorun çıkaran pik ve asbest boruları daha sağlıklı ve uzun ömürlü pole etilen (PE) borularla değiştiriyor.

Yapılan çalışmalarla hem bazı mahallelerde sık sık yaşanan su arızalarının önemli derecede azaltılacağını hem de vatandaşların daha sağlıklı ve temiz içme suyuna kavuşacaklarını vurgulayan Belediye Başkanı Rasim Arı, şehrin su sorununu tamamen çözene kadar altyapı çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Göreve geldikleri günden itibaren büyük önem verdikleri altyapı konusunda Lale Caddesi, SATÇİ Hoca Caddesi ve Mustafa Parmaksız Caddesi’nde önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Arı, “Bu caddelerimizde mevcut altyapıyı tamamen yeniledik. Burada kullanılan 50-60 yıllık içme suyu borularını sağlıklı ve uzun ömürlü borularla değiştirdik. Bunun yanında daha önce olmayan yağmur hattımızı da oluşturarak önemli bir sorunu çözüme kavuşturduk.” Dedi.

Bu caddelerdeki altyapı çalışmalarının şehrin tamamına yayılacağını ifade eden Başkan Arı, hem arzulanan modern Nevşehir’i oluşturmak hem de içme suyu sorununu çözüme kavuşturmak için bu çalışmaların mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. Çalışmalar sırasında zaman zaman yaşanan su kesintileri konusunda vatandaşların anlayışına teşekkür eden Arı, “Modern bir şehir oluşturmak için alt yapımımızın sağlam olması gerekiyor. Bir şehirde altyapı yoksa o şehirde üstte olanların hiçbir anlamı yoktur. Bu düşünce ile bizde Nevşehir’de ihtiyaç olan bölgelerde yoğun bir altyapı çalışmasına girdik. Bu yıl özellikle şehir merkezimizin ana arterlerin de altyapıyı baştan aşağı yeniledik. Çalışmalarla birlikte yağmur suyu hatlarımıza kavuşmuş olduk. Bu çalışmalarımız diğer mahalle ve caddelerimiz de de devam edecek. Çünkü altyapı bir şehrin olmazsa olmazıdır.” diye konuştu.