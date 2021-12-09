Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Hakkari Çukurca’da çıkan çatışmada bir asker şehit oldu. Şehidin Nevşehirli İdris Aksöz olduğu belirlendi. Ailesiyle İstanbul Sancaktepe’de yaşayan İdris Aksöz’ün cenazesi İstanbul'da babaocağından helallik alındıktan sonra Nevşehir'e getirilecek.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Alacaşar köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen İdris Aksöz'ün cenazesi cumartesi günü köyünde toprağa verilecek. Şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlı diliyoruz.



Kapadokya Muşkara Haber Gazetesi