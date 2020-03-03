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Nevşehir’den Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere ücretsiz servis
Türkiye’nin Avrupa’ya Gitmek İsteyen Mültecilere Sınır Kapılarını Açması Üzerine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da Mültecileri Ücretsiz Taşıyacaklarını Açıkladı.
Nevşehir 03.03.2020, 10:45 03.03.2020, 10:56
Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere sınır kapılarını açması üzerine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da mültecileri ücretsiz taşıyacaklarını açıkladı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın bu paylaşımı takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve paylaşım alması dikkatlerden kaçmadı.