Nevşehir’de Yeni Doğan ve Vefat Edenler İçin Oluşturulan Vefa Ormanı’na Yeni Fidanlar Dikildi

Nevşehir’e yeni yeşil alanlar kazandırmak, topluma ağaç ve orman sevgisi aşılamak, fidan dikme alışkanlığı edindirmek, çevre anlayışının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Vefa Ormanı” projesi devam ediyor.

Proje çerçevesinde Kent Ormanı eteklerinde oluşturulan Vefa Ormanı’na şehirdeki her yeni doğan bebek ve vefat edenler için üzerlerinde isimlerinin asılı olduğu plakaların bulunduğu bir fidan dikiliyor.

Bu güne kadar 2 bin 500 fidanın dikildiği projenin 4. Fidan dikim etkinliğine Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve vatandaşlar katıldı.

Törende vatandaşlarla birlikte fidan dikerek bu fidanlara ilk can sularını veren Başkan Arı, Nevşehir Belediyesi olarak şehirdeki her yeni doğan bebek ve vefat edenler için bir fidan dikildiğini ve dikilen fidanların üzerine yeni doğan ve vefat eden kişilerin isimlerinin yazılı olduğu plakalar asıldığını kaydetti.

Bugüne kadar sayıları 2 bin 500’e ulaşan fidanların dikimi ile birlikte ailelere birde mektup göndererek kendilerini bilgilendirdiklerini ifade eden Arı, ailelerin arzu ettikleri takdirde bu fidanların bakımını üstlenebildiklerini veya belediyece gerçekleştirilen bakım çalışmalarını takip edebildiklerini söyledi.

Nevşehir Belediyesi olarak Nevşehir’i Türkiye’nin en yeşil şehri yapma hedefiyle çeşitli bahanelerle şehirde her fırsatta binlerce fidan diktiklerini kaydeden Arı, “Bu uygulamanın birkaç tane çıktısı var. Bunlardan bir tanesi hemşerilerimizden vefat edenlerin anısına, onların hatırasına bir fidan dikiyoruz. Böylelikle hem ailelerin acısını paylaşmış oluyoruz hem de beraberinde ailelerimiz o vefat eden hemşerilerimiz için fidanları büyütüyor.Birde her yeni doğan evladımız için fidan dikiyoruz ve bu fidanlar evlatlarımızla beraber büyüyor. Tabi asıl maksadımız şehri daha fazla yeşillendirebilmek, daha fazla ağaç dikebilmek. Maalesef şehrimiz ağaç açısından, orman açısından Türkiye’deki 81 içerisinde sonlarda. Biz bunu arttırma niyetindeyiz.” dedi.