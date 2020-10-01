Son Dakika
Nevşehir’de Turizmi tanıtım ve istişare toplantısı yapıldı
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL BAŞKANLIĞINDA KAPADOKYA TURİZM BÖLGESİ ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI.
Nevşehir 01.10.2020, 12:49
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği toplantısı yapıldı.
Düzenlenen toplantıya Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in yanı sıra Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, KAPTİD Başkanı Yakup Dinler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.