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Nevşehir’de şehir merkezinde okul bahçeleri otopark olarak kullanılacak
NEVŞEHİR’DE YAPILACAK OLAN KATLI OTOPARKLAR HİZMET VERMEYE BAŞLAYINCAYA KADAR ŞEHİR MERKEZİNDEKİ İKİ OKULUN BAHÇESİ OTOPARK OLARAK KULLANILACAK.
Nevşehir 13.07.2020, 15:09 13.07.2020, 15:34
Nevşehir’de yapılacak olan katlı otoparklar hizmet vermeye başlayıncaya kadar şehir merkezindeki iki okulun bahçesi otopark olarak kullanılacak.
Şehir merkezinde yaşanan otopark sorununun çözümü için katlı otoparkların yapımına kısa sürede başlayacak olan Nevşehir Belediyesi, bu süre içerisinde okul bahçelerinin otopark olarak kullanılması için harekete geçti.
Uygulama sayesinde okulların çevresindeki mahalle aralarındaki düzensiz parklanmalar ortadan kaldırılarak sürücülerin otopark alanı bulmakta yaşadıkları sıkıntı giderilecek.