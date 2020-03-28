Nevşehir’de pandemi toplantısı yapıldı
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA NEVŞEHİR VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ’IN BAŞKANLIĞINDA, KORONA VİRÜS (KOVİD-19) SALGININ YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN YAPILAN İL İDARE KURULU TOPLANTISININ AKABİNDE İL PANDEMİ KURULU TOPLANTISI YAPILDI.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında, koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek için yapılan İl İdare Kurulu toplantısının akabinde İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı.
Vali İlhami Aktaş’ın başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Aydın Abak, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, AFAD Müdürü Ömer Kaman, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Solmaz, İl Defterdarı Orhan Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Öcal katıldı.