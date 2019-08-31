Nevşehir’de Okullar Pırıl’la Açılıyor

2019-2020 eğitim öğretim döneminde Nevşehir’deki okullarda eğlence dolu bir eğitim öğretimin açılmasını planlayan Nevşehir Belediyesi, TRT Çocuk kanalını sevilen kahramanı Pırıl’ı Nevşehirli öğrencilerle buluşturacak. Okulları ziyaret edecek olan Pırıl ve arkadaşları minik öğrenciler için birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirecek.

Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte, marka şehir olma yolunda hızla ilerleyen Nevşehir’de şehre değer katan projelerle ciddi bir hizmet atağı başlatan Nevşehir Belediyesi aynı zamanda gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinliklerle de takdir topluyor. Nevşehir Belediyesi son olarak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okullarında uyum eğitimine katılacak olan minik öğrencileri 5-6 Eylül 2019 tarihleri arasında TRT Çocuk kanalının sevilen kahramanı Pırıl ile buluşturacak. Çocuklara Matematiği sevdiren Pırıl ve arkadaşları 5 Eylül 2019 Perşembe günü Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Hacı Asım Atabilen İlkokulu, 6 Eylül 2019 Cuma günü ise Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan 30 Ağustos İlkokulu’nda eğlence dolu bir eğitim öğretim döneminin açılış etkinliğini gerçekleştirecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan etkinliklerde Pırıl ile arkadaşları Deha, Cesur ve Nazlı öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtarak onlarla birlikte fotoğraf çektirecekler.

PONY CLUB NEVŞEHİR’E GELİYOR

Hafta dolayısıyla bir diğer etkinlik ise Hukukçular Konağı bahçesinde gerçekleştirilecek. Türkiye Jokey Kulübü’nün, çocuk yaşta at sevgisini geliştirmek amacıyla 2014 yılında başlattığı ve yaklaşık 60.000’i aşkın çocuğun atlarla buluşmasını sağladığı “Pony Club Şehrinize Geliyor” sosyal sorumluluk projesikapsamında 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde 16.00-19.00 saatleri arasında Zübeyde Hanım Caddesi Hukukçular Konağı otoparkında pony atlar ücretsiz olarak Nevşehirli çocuklarla buluşacak.

Gezici bir tır olan Pony Club, 2014 yılından bu yana İstanbul Veliefendi Hipodromu’ndan hareket ederek birçok farklı şehirde çocukları atlarla buluşturuyor. Profesyonel bir ekiple çocukların ata binmesini ve eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirmelerini sağlayan Pony Club, şimdiye kadar 5 yılda 60 bin çocukla buluştu.