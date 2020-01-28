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Nevşehir’de metruk binalar yıkılıyor
Nevşehir Belediyesi, Şehrin Çeşitli Mahallelerinde Tespiti Yapılan Metruk Binaların Yıkımını Sürdürüyor.
Nevşehir 28.01.2020, 13:57
Nevşehir Belediyesi, şehrin çeşitli mahallelerinde tespiti yapılan metruk binaların yıkımını sürdürüyor.
Nevşehir Belediyesi, halkın can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan, kent estetiğini bozan ve çevresel kirlilik oluşturan metruk binalar için harekete geçti.
Binaların iş makineleri ile yıkımı sırasında her türlü tedbiri alan belediye ekipleri, yıkım sonunda metruk binaların hafriyatlarını da kaldırıyor.
Bu arada yıkımı gerçekleştirilen metruk binaların bulunduğu mahalle sakinleri, özellikle küçük çocuklar için tehlike oluşturan ve madde kullanıcılarının mekanı haline gelen binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.