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Nevşehir’de kontrol edilen 117 araçtan 94’üne ceza yazıldı

Nevşehir’de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 94 araca cezai işlem uygulandı.

Nevşehir 03.03.2020, 09:33 03.03.2020, 10:56
Nevşehir’de kontrol edilen 117 araçtan 94’üne ceza yazıldı
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Nevşehir’de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 94 araca cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 117 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 52 sürücüye fenni muayene yaptırmamak, 24 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 9 sürücüye sigorta yaptırmamak, 6 sürücüye yayalara yol vermemek ve 3 sürücüye kırmızı ışık ihlali olmak üzere toplam 94 araca cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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