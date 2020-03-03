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Nevşehir’de kontrol edilen 117 araçtan 94’üne ceza yazıldı
Nevşehir’de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 94 araca cezai işlem uygulandı.
Nevşehir 03.03.2020, 09:33 03.03.2020, 10:56
Edinilen bilgilere göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 117 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 52 sürücüye fenni muayene yaptırmamak, 24 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 9 sürücüye sigorta yaptırmamak, 6 sürücüye yayalara yol vermemek ve 3 sürücüye kırmızı ışık ihlali olmak üzere toplam 94 araca cezai işlem uygulandığı öğrenildi.