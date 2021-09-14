Nevşehir’de İlköğretim Haftası Kutlandı

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat DEMİR, idari amirler, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerimizin katılımıyla düzenlenen törende Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’mızın eşliğinde şanlı bayrağımız öğrencilerimiz tarafından göndere çekildi.

Çelenk sunmanın ardından İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat DEMİR’in eşliğinde Damat İbrahim Paşa Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileriyle birlikte Sayın Valimiz İnci SEZER BECEL makamında ziyaret edilerek günün anısına çiçek takdim edildi.

İlköğretim Haftası Kutlama Programı, 100. Yıl Ülfet Başer İlkokulunda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Törene Sayın Valimiz İnci SEZER BECEL, Nevşehir Milletvekili Sayın Mustafa AÇIKGÖZ, Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet SAVRAN, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İsmet ÇINAR, NEVÜ Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat DEMİR, okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve misafirler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama töreninin açılış konuşmasını İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat DEMİR yaptı.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat DEMİR, " Uzun bir aradan sonra yeni eğitim öğretim yılına okullarımızda tam zamanlı ve yüz yüze olarak başlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Son bir buçuk yıldır salgın yüzünden okullarımızdan çoğunlukla uzak kaldık. Bu süreci, hep birlikte en verimli şekilde geçirmeye çalıştık. Ancak okullarımızda yüz yüze olmanın, sınıflarımızda öğrencilerimizle göz göze gelmenin eğitim öğretim için vazgeçilmez unsur olduğunu bir kez daha idrak ettik. Bu sebeple, bizlere emanet olan sevgili yavrularımızın eğitimlerine okullarımızda sağlıkla devam edebilmeleri için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Sağlıklı, iyi yetişmiş nesillerle milletçe huzur ve barış içerisinde nice eğitim öğretim yıllarında buluşmak temennisiyle, İlköğretim Hafta’mız kutlu olsun." dedi.

İlköğretim Haftası kutlama programı öğrencilerin şiirlerini okuması ve halk oyunları grubunun gösterisi ile devam etti. Tören sonrasında Sayın Valimiz ve il protokolü hep birlikte sınıfları gezerek öğrencilerimizle sohbet edip 1. Sınıf öğrencilerimize Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan defterleri hediye ettiler.

13-17 Eylül 2021 tarihleri arasında İlköğretim Haftası okullarımızda salgın tedbirlerine uygun olarak çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Nevşehir Millî Eğitim Müdürlüğü olarak “İlköğretim Haftası” vesilesiyle yeni eğitim öğretim yılının ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor; öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize, öğrencilerimize ve ailelerine sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ders yılı diliyoruz.