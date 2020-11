Nevşehir’de "Geleceğe Nefes Ol" Kampanyasıyla Binlerce Fidan Toprakla Buluştu

Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı ve yeşil alanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla ülke genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katkı ve himayeleriyle düzenlenen “Gelece Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Nevşehir Valiliği koordinesinde Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı A. Kürşat Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, protokol üyeleri, üniversitenin akademik ve idari personeli, merkezde bulunan bazı okulların yöneticileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

11 Kasım 2020’de saat 11:11’de Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Nevşehir Orman İşletme Müdürü Ersoy Torun’un konuşmalarıyla başladı. Torun konuşmasında ülke genelinde ve Nevşehir’de ağaçlandırma yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde bugüne kadar dikilen ağaç ve kazandırılan orman alanlarına değindi.

Ağaç dikme etkinliğinin açılışında konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ağaçlandırmaya büyük önem verdiklerini belirterek üniversitenin Nevşehir’e yakışır daha yeşil bir kampüse sahip olması için çalıştıklarını söyledi.

BAŞKAN ARI: BİZİM MİLLİ VE MANEVİ KODLARIMIZDA AĞAÇ VAR

Nevşehir Belediyesi olarak şehirde her vefat eden, doğan ve okula başlayanlar için bir fidan diktiklerini söyleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bundan sonra da daha yeşil bir Nevşehir için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Başkan Arı konuşmasının devamında “ Geleceğe nefis kampanyasının Nevşehir ayağında bugün bir aradayız. 2019 yılında sayın Cumhurbaşkanımızı yayınlamış olduğu kararname neticesinde 11 Kasım “Geleceğe Nefes” kampanyası artık geleneksel hale getirildi. Bizim hem milli kodlarımızda hem de manevi kodlarımızda ağaçlandırma ve yeşillendirme var. Manevi olarak Peygamberimiz (s.a.v) efendimiz “Kıyametin koptuğunu görseniz ve elinizde bir fidan olsa, o fidanı dikiniz” buluşturun buyuruyor. Şehrimiz maalesef orman açısından kısır bir bölge. Biz iklim şartları ve coğrafi şartların arkasına sığınırsak hiçbir şeyi başaramadığımız gibi, ormanlaşmada da yoğunlaşmayı başaramayız. Biz belediye olarak bu şehirde yaşan her insan başına bir fidan dikeceğiz demiştik ve şükürler olsun yarısına yaklaştık. Farkındalığı artırabilmek amacıyla da her vefat eden insanımız, her doğan ve yeni okula başlayan yavrularımız için de bir fidan dikiyoruz. Yani her şeyi bahane ederek fidan dikiyoruz ve dikmeye de devam edeceğiz. Çünkü bu şehrin ormanlık alanını genişletmemiz lazım. Rektör hocamızın da ifade ettiği gibi üniversitemizin 210 bin fidanla buluşması ayrıca bu şehrimiz için önemli bir katkı olacaktır. Orman İl Müdürlüğümüzün, Valiliğimizin, diğer kurum ve kuruluşlarımızın katkıları ve işbirliklerimizle bu şehri orman açısından daha da zenginleştireceğimize inancım tamdır” dedi.

VALİ BECEL: GELECEĞİMİZİ VE DOĞAMIZI KORUMAK İÇİN AĞAÇ DİKİYORUZ

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise, “Böyle güzel ve anlamla bir günde birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün “Milli Ağaçlandırma Günü” sebebiyle ilimizde 5 ayrı noktada ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştireceğiz. İlk defa 2019 yılında “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak 11 Kasım belirlendi. 11.11 tarihi olarak 1 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflendi ve 13 milyon ağaç toprakla buluşturuldu. Bu sene ikincisini düzenliyoruz. Geleceğimizi, doğamızı korumak için ağaç dikiyoruz. Yine geleceğimizi kurtaracak olan öğrencilerimizin yetişeceği üniversitemizde bu faaliyeti düzenlemek günün anlamına biraz daha önem katıyor. 14-15 senesine göre bugün çok daha yeşil bir Nevşehir görüyoruz. Demek ki coğrafya ve iklim buna ne kadar müsaade etmese bile insan emeği olduğunda, hedef ve çaba olduğunda sonuçlar olumlu olabiliyor. Onun içinde bizim hedefimiz ve amacımız daha yeşil bir Nevşehir oluşturmak. 2020 yılı içerisinde hedeflediğimiz ağaç dikimine inşallah Aralık sonunda ulaşmış olacağız. Ama 2021 yılı için umut ediyorum ki, hepimiz için ve Nevşehir için çok farklı bir yıl olacak” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin “Lider Çocuk Tarım Kampına” katılan öğrencilere katılım belgelerini taktim ettiği program, öğrencilerin günün anlam ve önemine dair okudukları şiir ve düzenledikleri çeşitli etkinliklerle devam etti.

3 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Etkinlik sonunda protokol üyeleri, katılımcılar ve öğrenciler hep birlikte 3 bin fidanı toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Ayrıca Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ve protokol üyeleri ağaçlandırma alanında “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında oluşturulan “Kardeşlik Ormanı”na minik öğrenciler ile birlikte fidan dikti.