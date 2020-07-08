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Nevşehir’de fiziki mesafe kurallarına aykırı asker uğurlamalarına izin verilmeyecek
NEVŞEHİR’DE KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİNDE FİZİKİ KURALLARA AYKIRI UĞURLAMA TÖRENLERİNE MÜSAADE EDİLMEYECEĞİ AÇIKLANDI.
Nevşehir 08.07.2020, 12:15
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada asker uğurlama törenlerinde fiziki kurallara aykırı uğurlama törenine müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Vali Becel sosyal paylaşım sayfasından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Nevşehirliler, fiziki mesafe kurallarına aykırı asker uğurlamalarına müsaade edilmeyecektir. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün1.derece yakınlarının katılmasına izin verilecektir” ifadelerini paylaştı.