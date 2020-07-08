Nevşehir’de fiziki mesafe kurallarına aykırı asker uğurlamalarına izin verilmeyecek

Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında asker uğurlama törenlerinde fiziki kurallara aykırı uğurlama törenlerine müsaade edilmeyeceği açıklandı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada asker uğurlama törenlerinde fiziki kurallara aykırı uğurlama törenine müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Vali Becel sosyal paylaşım sayfasından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Nevşehirliler, fiziki mesafe kurallarına aykırı asker uğurlamalarına müsaade edilmeyecektir. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün1.derece yakınlarının katılmasına izin verilecektir” ifadelerini paylaştı.