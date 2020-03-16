Nevşehir’de FETÖ’den 4 şahsa işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şahsa işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranması dolayısıyla Sakarya’ya teslim edilirken diğer 3 şüpheliye ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.