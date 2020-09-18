Nevşehir’de Devlet Övünç Madalyası ve Tevcih töreni düzenlendi
NEVŞEHİR VALİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VE BERATI TEVCİH TÖRENİ”, VALİLİK FUAYE SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni”, Valilik fuaye salonunda gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gazilere ve şehit ailelerine teslim edilmek üzere Nevşehir Valiliğine gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcihi töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Konuşmalardan sonra Vali İnci Sezer Becel tarafından Gazi Polis Memuru Ali Hakan Soğuk ve Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Dursun Büyükodabaşı’nın kendilerine, Şehit Polis Memuru Furkan Demir ve Şehit Polis Memuru Semih Turgut’un ailelerine Devlet Övünç Madalya ve Beratları teslim edildi.
Törene Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener, gaziler ve şehit yakınları katıldı.