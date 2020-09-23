Nevşehir’de Covid-19 denetimleri sürüyor
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ KAPSAMINDA “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” SLOGANIYLA TÜRKİYE GENELİNDE OLDUĞU GİBİ NEVŞEHİR’DE DE VALİ İNCİ SEZER BECEL BAŞKANLIĞINDA KORONA VİRÜS DENETİMİ YAPILDI.
İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ’Sağlık için hepimiz için’ sloganıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir’de de Vali İnci Sezer Becel başkanlığında korona virüs denetimi yapıldı.
’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganı ile kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ile yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; konaklama tesisleri, alışveriş merkezi, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park, piknik alanları ve yaşam alanlarına yönelik kontroller devam ediyor.