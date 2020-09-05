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Nevşehir’de Çocuklar ve Yetişkinler İçin Mahallelerde Gezen Sinema Tırı İle Açık Havada Film Gösterimi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun hale getirilerek Anadolu yolculuğuna çıkan Gezen Sinema Tırı, Nevşehir’de çocukları ve yetişkinleri açık havada ücretsiz sinemayla buluşturuyor. Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlikler ilk olarak 5 Eylül Cumartesi günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde başlayacak.
Nevşehir 05.09.2020, 09:05
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği'nin ortak projesi olan "Gezen Sinema Tır'ı" Türkiye’nin çeşitli illerinin ardından Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 5-9 Eylül tarihleri arasında Nevşehir’de olacak.
Tır’ın gideceği mahallelerde saat 18.30’da müzik dinletisi, 19.30’da çocuklar için açık havada animasyon film gösterimi ve saat 20.30’da yetişkinler için açık hava sinema gösterimi olacak.
Etkinliklerin gerçekleştirileceği alana vatandaşların ve çocukların maskesiz girişlerine izin verilmeyecek ve ateşleri ölçüldükten sonra alanda bir araya gelen vatandaşların, fiziki mesafe kurallarına uygun olarak oturmaları sağlanacak.