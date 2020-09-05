Nevşehir’de Çocuklar ve Yetişkinler İçin Mahallelerde Gezen Sinema Tırı İle Açık Havada Film Gösterimi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği'nin ortak projesi olan "Gezen Sinema Tır'ı" Türkiye’nin çeşitli illerinin ardından Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 5-9 Eylül tarihleri arasında Nevşehir’de olacak.

Gezen Sinema Tırı, pandemi sürecinde sinemaya gidemeyen çocuklar ve yetişkinlere sinema keyfi yaşatmak için 5 Eylül Cumartesi günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 6 Eylül Pazar günü Sümer Mahallesi, 7 Eylül Pazartesi TÜİK Meydanı, 8 Eylül Salı günü 2000 Evler Mahallesi ve 9 Eylül Çarşamba günü Cevher Dudayev Mahallesi’ni ziyaret edecek.

Tır’ın gideceği mahallelerde saat 18.30’da müzik dinletisi, 19.30’da çocuklar için açık havada animasyon film gösterimi ve saat 20.30’da yetişkinler için açık hava sinema gösterimi olacak.

Etkinliklerin gerçekleştirileceği alana vatandaşların ve çocukların maskesiz girişlerine izin verilmeyecek ve ateşleri ölçüldükten sonra alanda bir araya gelen vatandaşların, fiziki mesafe kurallarına uygun olarak oturmaları sağlanacak.