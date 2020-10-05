Nevşehir’de Çevre Kirliliğine Geçit Yok

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehir merkezinde kapsamlı bir çalışma başlatarak, mahallelerdeki boş arazileri ve yol kenarlarının temizlik çalışmaları için ekip oluşturdu.

Görüntü kirliliği ve tehlike oluşturan alanları iş makineleri ile temizleyen belediye ekipleri, rutin temizlik işlerinin yanı sıra, yol kenarları, dinlenme alanları ve oyun parklarındaki yabani otlarında temizliğini yapıyor.

Nevşehir’in daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir il olması için temizlik çalışmalarının yanı sıra çevre projelerine de büyük önem veren Nevşehir Belediyesi bu konuda vatandaşlardan gerekli hassasiyeti göstermesini istiyor.

Yol kenarlarına ve boş arsalara dökülen çöp ve molozların görüntü ve çevre kirliliğinin yanı sıra insan sağlığını da ciddi oranda tehdit ettiğini belirten belediye yetkilileri vatandaşlardan çevreye rast gele çöğ atmamaları ve belirlenen yerler dışında yol kenarları ve boş arazilere hafriyat dökülmemesini istedi.