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Nevşehir’de Çevre Kirliliğine Geçit Yok
Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cadde ve sokakların temiz görünümü ve hijyeni konusundaki çalışmalarına hassasiyetle devam ediyor.
Nevşehir 05.10.2020, 16:08
Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehir merkezinde kapsamlı bir çalışma başlatarak, mahallelerdeki boş arazileri ve yol kenarlarının temizlik çalışmaları için ekip oluşturdu.
Görüntü kirliliği ve tehlike oluşturan alanları iş makineleri ile temizleyen belediye ekipleri, rutin temizlik işlerinin yanı sıra, yol kenarları, dinlenme alanları ve oyun parklarındaki yabani otlarında temizliğini yapıyor.
Nevşehir’in daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir il olması için temizlik çalışmalarının yanı sıra çevre projelerine de büyük önem veren Nevşehir Belediyesi bu konuda vatandaşlardan gerekli hassasiyeti göstermesini istiyor.