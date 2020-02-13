banner283

Son Dakika

Nevşehir’de aranan iki şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada arama kararı ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

Nevşehir 13.02.2020, 11:52 13.02.2020, 14:18
Nevşehir’de aranan iki şüpheli tutuklandı
banner230

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada arama kararı ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Ankara adli makamlarınca "İftira, hırsızlık" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme" suçlarından hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (49) ve Nevşehir adli makamlarınca "Basit yaralama" suçundan hakkında 9 ay hapis cezası bulunan R.Ç. (44) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@