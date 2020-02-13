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Nevşehir’de aranan iki şüpheli tutuklandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada arama kararı ile aranan 2 şüpheli yakalandı.
Nevşehir 13.02.2020, 11:52 13.02.2020, 14:18
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada arama kararı ile aranan 2 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.