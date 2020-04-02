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Nevşehir’de 850 esnafın kredi taksit ödemeleri faizsiz ertelendi
NEVŞEHİR ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ, KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA KREDİ KULLANAN 850 ESNAFIN TAKSİT ÖDEMELERİNİ FAİZSİZ OLARAK ETELEDİĞİNİ AÇIKLADI.
Nevşehir 02.04.2020, 13:18
Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, korona virüs ile mücadele kapsamında kredi kullanan 850 esnafın taksit ödemelerini faizsiz olarak etelediğini açıkladı.
Kooperatif Başkanı Kemal Ay açıklamasında, “ Esnaf ve sanatkarlarımızın zor günlerine yönetim kurulu olarak elimizi taşın altına koyduk. Bu mücadelede elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan esnaf ve sanatkarlarımızın hiçbir şüphesi olmasın. Esnaf ve Sanatkarımızın bankamızdan 31 Mart 2020 tarihinden önce kullanmış oldukları ve 1 Nisan-30 Haziran arasında üç aylık dönemde ödemesi gereken taksitleri üç ay süre ile faizsiz olarak erteleme kararı aldık. Bu doğrultuda 850 esnafımızın kredi taksit ödemeleri faizsiz olarak ertelenmiştir” dedi.