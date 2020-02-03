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Nevşehir’de 60 bin 966 öğrenci ders başı yaptı
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Yarıyılının Bugün Başlamasıyla Birlikte İl Genelinde 60 Bin 966 Öğrenci Yeniden Ders Başı Yaptı.
Nevşehir 03.02.2020, 08:56
2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılının bugün başlamasıyla birlikte il genelinde 60 bin 966 öğrenci yeniden ders başı yaptı.
“6-10 Nisan tarihlerinde ara tatil yapılacak”
2019-2020 eğiti öğretim yılının ikinci yarıyılında ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak ve 13 Nisan’da ara tatil sona erecek. 19 Haziran 2020 Cuma günü ise 11 haftalık yaz tatili başlayacak.