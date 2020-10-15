Nevşehir’de 53 Okul “Okulum Temiz” belgesi aldı
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) ARASINDA İMZALANAN "EĞİTİM KURUMLARINDA HİJYEN ŞARTLARININ GELİŞTİRMESİ VE ENFEKSİYONU ÖNLEME" İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA NEVŞEHİR’DE "OKULUM TEMİZ BELGESİ"NE BAŞVURAN VE BELGE ALMAYA HAK KAZANAN 53 OKULA BELGE TÖRENİ DÜZENLENDİ.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme" iş birliği protokolü kapsamında Nevşehir’de "Okulum Temiz Belgesi"ne başvuran ve belge almaya hak kazanan 53 okula belge töreni düzenlendi.
Nevşehir Diriliş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve belge verilecek okulların müdürleri katıldı.
Vali Becel burada yaptığı konuşmada ”MEB ve TSE işbirliği ile yayınlanan kılavuz, yeni normale geçtiğimiz ve İlimizde yaklaşık 30 bin öğrencinin ders başı yaptığı şu günlerde bizlere rehber olacaktır. Okullarımızın daha güvenli ve daha sağlıklı olması sizlerin gayretleri ile mümkündür. Gayretli çalışmalar ile “Okulum Temiz” belgesi alan tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Tüm Eğitim Kurumlarımızın da bu belgeyi almak için çalışmalarını temenni ediyor, tüm ülkemize hayırlı bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.