Nevşehir’de 53 Okul “Okulum Temiz” belgesi aldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme" iş birliği protokolü kapsamında Nevşehir’de "Okulum Temiz Belgesi"ne başvuran ve belge almaya hak kazanan 53 okula belge töreni düzenlendi.

Nevşehir Diriliş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve belge verilecek okulların müdürleri katıldı.

Vali Becel okulum temiz belgesini almaya hak kazanan okul yöneticilerini, öğretmenleri ve personeli, Covid-19 ile mücadelede bilinç oluşturmaya öncülük ettikleri ve geleceğimiz olan öğrencilerimize gerekli her türlü tedbirleri alıp hayata geçirdikleri için teşekkür ederek belgelerini takdim etti.

Vali Becel burada yaptığı konuşmada ”MEB ve TSE işbirliği ile yayınlanan kılavuz, yeni normale geçtiğimiz ve İlimizde yaklaşık 30 bin öğrencinin ders başı yaptığı şu günlerde bizlere rehber olacaktır. Okullarımızın daha güvenli ve daha sağlıklı olması sizlerin gayretleri ile mümkündür. Gayretli çalışmalar ile “Okulum Temiz” belgesi alan tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Tüm Eğitim Kurumlarımızın da bu belgeyi almak için çalışmalarını temenni ediyor, tüm ülkemize hayırlı bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.