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Nevşehir’de 2 kilo esrar ele geçirildi
NEVŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI EKİPLERİ SORUMLULUK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMA SONRASINDA 2 KİLOGRAM 462 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRDİ.
Nevşehir 10.08.2020, 15:49
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Derinkuyu ilçesinde yapılan ev aramasında 27 kök kenevir bitkisi ve 2 kilogram 462 gram kubar esrar ele geçirdi. Jandarma ekipleri tarafından 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken tahkikatın devam ettiği bildirildi.