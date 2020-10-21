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Nevşehir’de 134 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (KOM) EKİPLERİ TARAFINDAN 134 KİLOGRAM KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ.
Nevşehir 21.10.2020, 10:32
Alınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerine yaptığı arama sonrasında 964 kutu içerisinde bulunan 134 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Polis ekipleri tarafından iş yeri sahibi gözaltına alınırken iş yeri sahibine 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.