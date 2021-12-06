Nevşehir Yazarlarına Yoğun İlgi Gösteriyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzu yanındaki etkinlik alanında gerçekleştirilen fuarda yer alan Kapadokya Yazarlar Derneği (KYD) standında kitapseverlerle bir araya gelen Oğuz Özdem, Osman Aytekin, İsrafil Baran, Yücel Aydın, Ayşe Paslanmaz, Harun Çolak ve Ebrar Çolak okurları için kitaplarını imzaladı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yazarlar okurlarına eserleriyle ilgili bilgiler vererek hatıra fotoğrafları çektirdi. Türkiye’nin seçkin yayınevlerinin stantlarının da yer aldığı fuar hafta içi ve hafta sonu sabah 09.00’dan akşam 21.00’a kadar açık kalacak. Kapadokya Yazarlar Derneği üyesi on yedi yazar dokuz gün boyunca okurları için kitaplarını imzalayacak.