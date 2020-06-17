Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’den İlk Açıklama

09.06.2020 tarih ve 274 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Nevşehir Valiliğine atanmış bulunuyorum. Öncelikle şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya şükranlarımı arz ediyorum.



Tarihi M.Ö 7000’Lİ yıllara kadar giden ülkemizin çok önemli turizm destinasyonlarından biri olan Nevşehir'de görev yapacak olmanın gururunu yaşıyorum.



Daha önce 1995 yılında Acıgöl Kaymakam Vekilliği 2001-2006 yıllarında Gülşehir Kaymakamlığı görevini yürüttüm.



Ülkesine Devleti'ne bayrağına bağlı çalışan insanların yaşadığı bu şehirde yeniden çalışacak olmanın heyecanını yaşıyorum.



Görev yapacağım süre zarfında kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı yürütülmesini sağlamak, ilimizi kalkındırmak, turizm kenti olarak sahip olduğu değeri daha da ileriye taşımak toplumun her kesimi ile yakın diyalog kurmak, özellikle dezavantajlı vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını gidermek görev önceliklerim olacaktır.



Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecini sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde atlatmak için çaba sarf edeceğim.



Bu süreçte birlikte çalışacağım milletvekillerimize, yerel yönetim birimlerimize, STK’larımıza daire müdürlerimiz ve çalışma arkadaşlarımıza, basın mensuplarına ve sevgili Nevşehirlilere şimdiden teşekkür ediyorum.

İnci SEZER BECEL

Nevşehir Valisi