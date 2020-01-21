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Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Acıgöl OSB’ye Ziyarette Bulunarak, OSB Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Acıgöl Organize Sanayi Bölgesinde ziyarette bulunarak, Name Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ de yapılan Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.
Nevşehir 21.01.2020, 08:30
Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı; Name Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Bilgi alışverişinde ardından toplantı sona erdi.
Vali Aktaş’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, Nevşehir Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Acıgöl Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Çiçek, NTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Ali Öbekli, Name Gıda Genel Müdür Yardımcısı Özbay Doğru ile OSB Sekreteri Salih Tekin katıldı.