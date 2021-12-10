Nevşehir Valisi Becel, kitap fuarını ziyaret etti

NEVŞEHİR(KHA)- Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kitap fuarı devam ediyor. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’de düzenlenen kitap fuarını ziyaret ederek burada bulunan yazarlar ile bir süre sohbet etti. Kitap fuarını ziyaret eden kitapseverler ile de görüşen Vali İnci Sezer Becel daha sonra ise fuarı ziyaret eden öğrenci ve vatandaşlarla ile günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in kitap fuarı ziyaretine eşlik eden Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’da düzenlenen kitap fuarı ile ilgili Vali Becel’e bilgiler verirken Nevşehir’de vatandaşların kitap fuarına ilgisinin kendilerini ziyadesi ile mutlu ettiğini belirtti.