Son Dakika
Nevşehir Valisi Becel, esnafları uyardı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN 81 İLE GÖNDERİLEN KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KONULU GENELGE SONRASINDA NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, NEVŞEHİR’DE TEK TEK ESNAFLARI ZİYARET EDEREK KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNİ DENETLEDİ.
Nevşehir 19.08.2020, 16:38 20.08.2020, 08:19
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen korona virüs tedbirleri konulu genelge sonrasında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir’de tek tek esnafları ziyaret ederek korona virüs tedbirlerini denetledi.
Türkiye’de korona virüs ile mücadele aralıksız devam ederken İçişler Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen korona virüs tedbirleri konulu genelge sonrasında Nevşehir tarihinin tek kadın valisi olan Vali İnci Sezer Becel, Atatürk Bulvarında bulunan esnafları tek tek ziyaret ederek korona virüs tedbirlerini inceledi. Vali Becel, esnaflar ile bir süre görüşürken Covid-19 tedbirleri kapsamında esnaflara bir kez daha maske, mesafe, hijyen uyarısında bulundu.