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Nevşehir Valisi Becel, Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti
SON ÇIKAN VALİLER KARARNAMESİ İLE NEVŞEHİR’E ATANAN VALİ İNCİ SEZER BECEL, NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI’YA İADE-İ ZİYARETTE BULUNDU.
Nevşehir 03.07.2020, 16:31 03.07.2020, 21:16
Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Nevşehir’e atanan Vali İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya iade-i ziyarette bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Nevşehir Valisi olarak yeni görevine başlayan Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
Başkan Arı, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Vali Sezer’e yeni görevinde başarılar diledi. Nevşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği ve süren projelerine ilişkin Vali Becel’e bilgiler aktaran Başkan Arı, Nevşehir’i Türkiye’nin marka kentlerinden biri haline getirebilmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını söyledi.
Vali Becel ise, Nevşehir’de görev yapacak olmaktan dolayı mutluluğunu ifade ederek Başkan Arı’ya çalışmalarında başarılar diledi.