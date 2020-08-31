Nevşehir Ülkü Ocakları’ndan farkındalık etkinliği!

Nevşehir’de en aktif teşkilatlanmayı bünyesinde bulunduran Ülkü Ocakları, farkındalık faaliyetleri kapsamında yeni bir etkinliğe daha imza attı. Ocak mensubu gençler giydikleri yöresel kıyafetler ile çarşı merkezinde eski günlerdeki gibi “Yazıyor, yazıyor!” gibi naralar atıp Türkgün Gazetesi ve Ocak dergisi dağıttı.

Vatandaşlar ve esnaflarca büyük beğeni toplayan bu etkinlik Atatürk Bulvarı, Belediye Caddesi, Pazar yeri ve Sarraflar Çarşısında yapıldı. Bu vesile ile vatandaşlara 100’ü aşkın gazete ve 250 adet Ülkü Ocakları dergisi dağıtıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, “Birimlerimiz il merkezinde farkındalık oluşturacak bir etkinliğe daha imza atmıştır. Eskiden cadde ve sokaklarda büyüklerimiz iyi hatırlar; “yazıyor, yazıyor” diye naralar atılarak gazete satılırdı. O günlere binaen 4 farklı bölgede farkındalık ve o günlerin özlemini gidermek için gazete dağıttık. Ayrıca gazetemizin yanında Ülkü Ocaklarımızın dergisini de dağıttık. Halkımız bu farkındalığımıza büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim.” dedi.

“Türk gibi yaşa, Türkçe konuş, Türkgün oku”

Ayrıca Başkan Türker, Türkgün gazetesinin tarafsızlığından da bahsederek, “Türkgün Gazetesi, tarafsızlığını rüştünü ispat etmiş bir yayındır. Yakın zamanda da ciddi tiraja ulaşacağına inandığımız, sadece bir kesimin değil, bu milletin tamamının bir değeridir. Milletinin değerlerine sahip çıkan Türkgün bizim için de bir değerdir. Her imkan ve durumda desteklenmelidir. Türk gibi yaşa, Türkçe konuş, Türkgün oku” dedi.