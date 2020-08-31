Nevşehir Ülkü Ocakları’ndan farkındalık etkinliği!
Nevşehir Ülkü Ocakları tarafından il merkezinde yeni ve farklı bir etkinliğe daha imza atıldı. 1990’lı yıllarda olduğu gibi “Yazıyor, yazıyor!” diye bağıran gençler hem Türkgün gazetesi, hem de dergi dağıtımı yaptı.
Nevşehir’de en aktif teşkilatlanmayı bünyesinde bulunduran Ülkü Ocakları, farkındalık faaliyetleri kapsamında yeni bir etkinliğe daha imza attı. Ocak mensubu gençler giydikleri yöresel kıyafetler ile çarşı merkezinde eski günlerdeki gibi “Yazıyor, yazıyor!” gibi naralar atıp Türkgün Gazetesi ve Ocak dergisi dağıttı.
Vatandaşlar ve esnaflarca büyük beğeni toplayan bu etkinlik Atatürk Bulvarı, Belediye Caddesi, Pazar yeri ve Sarraflar Çarşısında yapıldı. Bu vesile ile vatandaşlara 100’ü aşkın gazete ve 250 adet Ülkü Ocakları dergisi dağıtıldı.
“Türk gibi yaşa, Türkçe konuş, Türkgün oku”
Ayrıca Başkan Türker, Türkgün gazetesinin tarafsızlığından da bahsederek, “Türkgün Gazetesi, tarafsızlığını rüştünü ispat etmiş bir yayındır. Yakın zamanda da ciddi tiraja ulaşacağına inandığımız, sadece bir kesimin değil, bu milletin tamamının bir değeridir. Milletinin değerlerine sahip çıkan Türkgün bizim için de bir değerdir. Her imkan ve durumda desteklenmelidir. Türk gibi yaşa, Türkçe konuş, Türkgün oku” dedi.