Nevşehir Ticaret Borsası ve Ziraat Bankası işbirliğinde Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı protokolü imzalandı.
İmza Töreninde, Ziraat Bankası Nevşehir Şube Müdürü Yusuf Kasap, Ziraat Bankası Sanayi Şube Müdürü Mustafa Karakuzu ile Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şalaş ve Meclis Başkanı Mehmet Havalı, hazır bulundu.
10 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katılımıyla gerçekleşen Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi Lansmanı töreninde protokol ile ilgili ilk imzalar atılmıştı.
Ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde en önemli noktanın finansmana erişim ve güven olduğunu kaydeden Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, üyelerine ticari mal alım-satımlarında, güvenli ticaret ve kolay finansman imkânı için Ziraat Bankası ile güçlerini birleştirdiklerini ifade etti.
İçinde bulundukları bu dönemde Ziraat Bankasının “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı” projesinin oda üyeleri için büyük önem arz ettiğini belirten Salaş, konuşmasına şöyle devam etti: