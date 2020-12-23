Nevşehir Ticaret Borsası ve Ziraat Bankası işbirliğinde Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı protokolü imzalandı.

10 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katılımıyla gerçekleşen Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi Lansmanı töreninde protokol ile ilgili ilk imzalar atılmıştı.

Ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde en önemli noktanın finansmana erişim ve güven olduğunu kaydeden Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, üyelerine ticari mal alım-satımlarında, güvenli ticaret ve kolay finansman imkânı için Ziraat Bankası ile güçlerini birleştirdiklerini ifade etti.

İçinde bulundukları bu dönemde Ziraat Bankasının “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı” projesinin oda üyeleri için büyük önem arz ettiğini belirten Salaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü birlikte yapmış olduğu çok sayıda projeye bir yenisini daha ekledi. Böylesi bir dönemde Ziraat Bankasının üyelerimize sağlayacağı avantajlar ticari faaliyetlerini devam ettirmelerine katkı sağlayacaktır. Tahsilat riskini azaltan, özel vade ve fiyat avantajı sunan bu proje ile üretim, ihracat ve istihdamın devamlılığı da korunacak ve sonuçta tüm ekonomi de bundan olumlu etkilenecektir. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyor, attığımız bu imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”dedi.