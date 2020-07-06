Nevşehir Ticaret Borsası'ndan Vali Sezer Becel'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Valiliği’ne atanan Vali İnci Sezer Becel’i makamında ziyaret edip, görevinde başarı diledi.

Nevşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Havalı,Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Seçen, Ali Aslan, Ziya Yüksel’in de yer aldığı ziyarette Başkan Salaş, Vali Sezer Becel’e yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirerek kendisiyle istişarede bulundu.

Vali Sezer Becel ise, NTB Başkanı İbrahim Salaş ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini belirterek, ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

Ziyaret Borsa Başkanı Salaş'ın Vali İnci Sezer Becel'e hediye takdimi ve gününü anısına çekilen fotoğraf ile son buldu.