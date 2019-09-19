Nevşehir Ticaret Borsası'ndan Jandarma Komutanlığına Ziyaret

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, beraberindeki heyet ile birlikte İçişleri Bakanlığına ait atama kararları kapsamında Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Hüsamettin Erol' u makamında ziyaret ederek yeni görevi için hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Seçen ve Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Yüksel’in de katıldığı ziyarette; NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Borsanın kurumsal yapısı, yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetleri hakkında bilgi paylaştı.

Nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol'da, Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

NTB Başkanı İbrahim Salaş ve beraberindeki heyet daha sonra Alay Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Vedat Kültür ve Jandarma Merkez İlçe Komutanı Yüzbaşı Adem Akgümüş'e de nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre görüştüler.