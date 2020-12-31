Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı Salaş'dan Önemli Çağrı!

Tüm dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren yerel esnafa bir destek de Nevşehir Ticaret Borsası'ndan geldi.

Dünya genelinde küresel bir kriz haline gelen ve ülkemizin de içinde bulunduğu COVİD-19 virüs salgını nedeniyle işletmelerimizin yaşadığı sıkıntıya dikkat çeken, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, yerel esnafın desteklenmesi çağrısında bulundu.

Başkan Salaş'dan Yerel Esnafa Destek Çağrısı!

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, pandemi önlemleri kapsamında çalışma saatleri sınırlandırılan ya da dükkanı kapatılan esnafların zor durumda olduğunu belirtti. Covid-19 salgınının sağlıktan sonra en fazla etkilediği alan şüphesiz ki ekonomi oldu ve hala etkileri artarak devam etmektedir. Bu süreçte ilimiz esnafına, işletmelerine, işverenine ve ekonomisine sahip çıkmak için lütfen alışveriş tercihlerimizi yerel esnaftan yapmaya özen gösterelim. Esnaflarımız bu dönemde işlerinin devamını sağlarsa pandemi sonrası bu çabalarımız ile daha güçlü bir Nevşehir, ekonomisine sahip oluruz.” dedi.

Haydi Nevşehir Esnafına Sahip Çık...

‘Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır’ Hadis-i Şerif’inden yola çıkarak pandeminin getirdiği bu zorlu günlerde birbirimizden aldığımız güçle ayakta durmalıyız açıklamasında bulunan Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, "Zincir marketlerin ve mağazaların karşısında zor durumda kalan yerel esnafımızın yaşatılması gerekmektedir. Böylece yerel esnaftan yapılan alışverişten elde edilen kazanç ilimiz ekonomisi içinde kalmış olacaktır. Unutmayalım; üreticisiyle, çalışanıyla, perakendecisiyle, imalatçısıyla bu şehir bizim. Gün, esnafımıza sahip çıkma, günüdür. Bu kapsamda İçinde bulunduğumuz Pandemi sürecinde tüm halkımızı yerel esnafımızı tercih etmeye davet ediyorum.” ifadelerinde bulundu.