Nevşehir Simidi'ne Coğrafi İşaret broşürlerle tanıtılıyor

NEVŞEHİR(MHA) Kamuoyunun konuya olan dikkatini artırmak maksadıyla Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Dipici tarafından ekmek fırınlarının camlarına tanıtıcı broşürler asıldı.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

Yapılan incelemenin arından Nevşehir Simidi Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almaya hak kazandı.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı, "İlimize özgü değerlerden olan Nevşehir Simidi'nin kurum olarak Coğrafi İşaret Tescil Belgesini aldık. İlimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Pınarbaşı, "İlimize özgü meşhur Nevşehir Simidi'nin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve pazar payının artırılması amacıyla NEVESOB olarak Ahiler Kalkınma Ajansımızın teknik desteğiyle temmuz ayında başlatmış olduğumuz Coğrafi İşaret Tescil çalışmamız hamdolsun ki olumlu sonuçlanarak neticelendi. Elimize ulaşan Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile ilimizin bir değerinin tescillenmesi sağlanmış oldu. İnşallah bundan sonra ki süreçte ürünümüzün pazar payının artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek. İlimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.