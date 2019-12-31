Nevşehir Psikolojik Danışmanlık Merkezi Hizmete Açıldı

2009 yılından beri Nevşehir'de hizmet vermeye devam eden Psikolog Fatma Çakır Çalışkan daha önce Özel Hastane( 6,5 yıl )' de ,

1.5 yıl Özel Rehabilitasyon Merkezinde ve

2 yıl Atlantis Eğitim Merkezinde görev yaptıktan sonra şimdi

Nevşehir Psikolojik Danışmanlık Merkezi'ni Nevşehir halkının hizmetine açmıştır.



Psikolog Çalışkan, 2009'da Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra,

2013 yılında EAP ( Avrupa Psikoterapistler Birliği) onaylı Pozitif Psikoterapi Master eğitimini İstanbul'da tamamlayıp ( 885 saat )

Pozitif Psikoterapist olmuş; ardından

2016' da İstanbul Psikodrama Enstitüsüne bağlı Kayseri Psikodrama Temel Eğitimine başlamış (halen devam etmektedir) 2020 Haziran ayında Psikodrama eğitimini tamamlayarak Psikodrama Co-Terapist olmaya hak kazanacaktır.



2016 yılında İstanbul'da yapılan "Sosyadrama ve Barış" isimli Uluslararsı Psikodrama Kongresinde "Psikodrama Tanımı" ile ilgili yapılan yarışmada ikincilik ödülü kazanan Psikolog Fatma Çakır Çalışkan, oluşturduğu tanımı uluslararsı literatürde hem yabancı dilde hem Türkçe yayınlanmıştır.





Yerel internet haber sitelerinde makaleleri yayınlanan Psikolog Çalışkan, yerel radyolarda belirli aralıklarla programa katılıp Evlilik ve Aileye dair paylaşımlarda bulunmaktadır.Uzmanlık alanı Aile, Evlilik,Vajınusmus, Sınav Kaygısı, Ergen ve Çocuk Terapisi olan Psikolog Fatma Çalışkan Bireysel ve Aile Terapileriyle, ailelere destek olup, aileyi ayakta tutmak için Aile Danışmanlığı yapmaktadır.Bunun yanında Bireysel Psikodrama,Çocuk Psikodraması, Grup Psikoterapileri ve Sınav Kaygısı gibi belirli konularda yaptığı Atölye çalışmaları, Radyo programları ve verdiği Seminerlerle ile topluma hizmet sunmaya devam etmektedir." Siz iyi biri olabilirsiniz eşiniz de iyi olabilir ancak bu ilişkinizin iyi olacağı anlamına gelmez. Hayatta her şeyde olduğu gibi ilişkiler de hasar görüp hastalanabilir.Aile, toplum demektir. Ailelerden ricam bireysel,çift ya da aile terapisi için lütfen ilişkileriniz dağılmak üzere iken değil, henüz bir şeyler için geç olmadan gelin. "diye belirten Psikolog Çalışkan mesleğini kutsal bir vazife olarak görüp icra etmeye devam etmektedir.Yeni mahalle Lale caddesi Dirikoc işhanı No:43/31 Kat:3 ( Alibey camii karşısı Jakamen üstü) Nevşehir Merkez0545 571 5050