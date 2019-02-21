Nevşehir Oda ve Borsa Başkanları TOBB Bölgesel İstişare Toplantısına katıldı

TOBB'un Kayseri Bölgesel İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde Kayseri’de gerçekleştirildi.

Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Nevşehir'den; Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, NTB Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Oda, Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte NTSO Genel Sekreteri Hakkı Aydoğan ve NTB Genel Sekreteri Uğur Aydoğan'da iştirak etti.

“Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Bölgesel İstişare Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu, son 25 senede onlarca çalkantı atlattıklarını ve bunun da üstesinden geleceklerini söyledi.​

“Birbirimizi ötekileştirmeyelim” diyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Kimseyi öteki diye görüp, ayrı tutmayalım. Ülkemizin, milletimizin, birliğini, dirliğini muhafaza edelim. İşte o zaman, bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak, devam edecek. Bugünkü istişaremizin de, hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, "2019 yılında aylar itibariyle inişler ve çıkışlar olacaktır ama 2019 yıl bazında ihracatın ithalatı karşılaşma oranının arttığı, dış ticaret açığının azaldığı başarılı bir yıl göreceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantının kalan kısmı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.