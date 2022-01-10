Nevşehir Madeni İşler Odası Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Nevşehir Madeni İşler Odası Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın Olağan Genel Kurulu Kapadokya Kültür Merkezinde saat: 11:00 de başladı. Genel kurulda divan başkanlığını Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ünal yaparken, birliğe bağlı çok sayıda oda başkanı ve kefalet kooperatifi başkanları da Mehmet Pınarbaşı'yı yalnız bırakmadı.

Nevşehir Madeni İşler Odasının Genel Kuruluna tek listeyle girilen adayın olmadığı seçimde mevcut Başkan Mehmet Pınarbaşı güven tazeledi.

Yapılan Genel Kurula yoğun katılım sağlayan oda başkanları ve kefalet kooperatifi başkanları Başkan Mehmet Pınarbaşı' ya yeni dönem çalışmalarında başarılar dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Pınarbaşı Genel Kurula katılan üyeler,Oda Başkanları ve kefalet kooperatifi başkanlarına teşekkür etti.