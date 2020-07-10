Nevşehir Kalesi ve çevresinde, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları sürüyor
NEVŞEHİR KALESİ VE ÇEVRESİNDE NEVŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEN ÇEVRE DÜZENLEME VE PEYZAJ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. YAPILAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEN BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI, PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İLE BİRLİKTE SÜS BİTKİSİ VE FİDAN DİKTİ.
Nevşehir Kalesi ve çevresinde Nevşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte süs bitkisi ve fidan dikti.
Kısa süre içerisinde Nevşehir Kalesi etrafında bulunan dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezini turizme açmayı planlayan Nevşehir Belediyesi, tarihi bölgenin çevresinde de hummalı bir çalışma yürütüyor.
Nevşehir Kalesi yanındaki alternatif bağlantı yolu güzergahında ve Nevşehir Kalesi çevresinde yaklaşık 70 bin süs bitkisi ve fidanı toprakla buluşturacak olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, bir süre işçilerle birlikte süs bitkisi ve fidan dikti.
Gerçekleştirilen sıcak asfalt, çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları ile birlikte turizme açılışı öncesinde Nevşehir Kalesi’nin etrafının bambaşka bir görünüm kazandığını ifade eden Başkan Arı, “Nevşehir’in bir hayalini daha gerçekleştiriyoruz. Nevşehir Kalesi etrafında bulunan kaya oyma yamaç yerleşim merkezinin turizme açılışı öncesinde hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Nevşehir’in kaderini değiştirecek olan bu bölgenin turizme açılması ile birlikte şehrimiz farklı bir kimliğe bürünecek “ dedi.