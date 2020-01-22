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Nevşehir İŞKUR’dan 2020 Yılında İstidam Teşviklerine Devam
Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında işverenler için önem arz eden İstihdam teşvikleri MEGİP (Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü) ve İşbaşı Eğitim Programı 2020 yılında da devam edecek.
Nevşehir 22.01.2020, 08:37
Bu kapsamda Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü tarafından düzenlenen istihdam teşvikleri kapsamında yeni yılın ilk ayında firmalarda İşbaşı Eğitim Programı ve MEGİP (Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü) ile 100 kişi iş başı yaptı.