Nevşehir İŞKUR’dan 2020 Yılında İstidam Teşviklerine Devam

Bu kapsamda Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü tarafından düzenlenen istihdam teşvikleri kapsamında yeni yılın ilk ayında firmalarda İşbaşı Eğitim Programı ve MEGİP (Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü) ile 100 kişi iş başı yaptı.

Konu hakkında bir açıklama yapan Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Sıddık BARATA 2020 yılında da bir önceki yıl olduğu gibi İstihdam Seferberliği kapsamında uygulanan istihdam teşviklerinin iş gücü piyasasına bir canlılık getireceğine inandığını ifade etti. BARATA Ayrıca “Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından verilen teşviklerin tüm işverenler tarafından faydalandırılması için mücadele ediyoruz. İstihdamı arttırıcı her türlü iş birliğine hazırız. 2020 yılında teşviklerin iş gücü piyasasına bir canlılık getireceğine inanıyoruz. Bu konuda tüm işverenlerimizin destek ve teşviklerden faydalanması için İŞKUR’a bekliyoruz” ifadelerini kullandı.