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Nevşehir'in Acı Kaybı...

Nevşehirli 26 yaşındaki genç mühendis Tarık Kesekçi trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Nevşehir 27.11.2021, 18:29
Nevşehir'in Acı Kaybı...

İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmiştir.

Nevşehir’e onur katan kıymetli kardeşimiz, En Sevgiliye kavuştu. Rabbım Resulullah’a komşu eylesin. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

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