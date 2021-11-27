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Nevşehir'in Acı Kaybı...
Nevşehirli 26 yaşındaki genç mühendis Tarık Kesekçi trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Nevşehir 27.11.2021, 18:29
İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmiştir.
Nevşehir’e onur katan kıymetli kardeşimiz, En Sevgiliye kavuştu. Rabbım Resulullah’a komşu eylesin. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.