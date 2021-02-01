Nevşehir için hiç hoş olmadı

NEVŞEHİR(MHA) Yaşanan sürecin Nevşehir açısından hiç hoş olmadığının altını çizen Saadet Partisi İl Başkanı Ali Doğan Simit, "Muhterem Nevşehirli hemşerilerim saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinizin bildiği gibi şehrimizin belediye başkanı başkanlıktan ve partisinden istifa etti. İstifa etti mi, ettirildi mi?. Buna ben yorum yapmadan siz değerli halkımızın adil düşüncesine sunuyorum. Bu durum hakkında doğru değerlendirme yapacağınızdan hiç tereddüt etmem. Nevşehir Saadet Partisi olarak bizimde şehrimizde olağan olmayan bazı konuların açıklığa kavuşması için açıklama yapma ihtiyacı oluştu. Geçtiğimiz hafta yaklaşık on gün önce basın da ve sosyal medyada yer alan bazı haberlerde Nevşehir belediye başkanı partisinden istifa etti, bağımsız devam edecek dendi. Daha sonra Saadet partisine geçecek söylentileri hızla yayıldı ve bu arada il başkanlığımızı bir çok telefon ve mesaj yolu ile soru yağmuru oluştu, Hatta canlı bir TV de programında Saadet partisi genel başkanımız sayın Temel Karamollaoğlu'na da bu istifa ve Saadet partisine geçme durumu soruldu. Ama biz belediye başkanımızdan resmi bir açıklama gelmeden hiç açıklama yapmadık. Sonra belediye başkanı Sayın Rasim Arı çıktı böyle asılsız haberlere itibar etmeyin dedi. Tamam dedik. Sonra bir kaç gün geçti. 29 Ocak 2021 cuma günü tekraren Nevşehir belediye başkanı partisinden ve belediye başkanlığından istifa etti. Halka açık basın açıklaması yaparak gerekçeli kararını açıklayacak haberleri yayıldı. Biz tabi bir siyasi parti olarak bir durum değerlendirmesi yaptık. Şehrimizin bir belediye başkanı istifa ediyor, bir haftada ne oldu, neler yaşandı ne konuşuldu, bu noktaya nasıl geldi?. İstifa etti mi, ettirildi mi?. Bu açıklamalar yapılırken Nevşehir halkının iradesi nerde kaldı, hani sandıkla gelen sandıkla giderdi. Bu durum sadece söylemden ibaret demek ki. Bir kez daha gördük ki halkın iradesi hiçe sayılarak bir belediye başkanı daha görevinden alındı. Ha şimdi Sayın başkanın açıkladığı gibi bir sağlık durumu söz konusu ise eğer o zaman durum daha da üzücü. İktidar partisinden bir ilin belediye başkanı sağlık durumu iyi olmadığı için görevinden ayrılıyor, istifa ediyor o partinin ne milletvekili var ne il başkanı var, ne ilçe başkanları var, ne ilçe belediye başkanları var. Bu mu sizin ahde vefanız?. Bu çok üzücü. Değerli halkımızın takdirine bırakıyorum. Biz Saadet partisi olarak rakip bir parti olabiliriz ama hiç kimseyle düşman değiliz. Bu güne kadar olduğu gibi bugünde yarında hakkı savunur haklının yanında oluruz. Bu böyle biline. Ama şunu da söylemek gerekirse Sayın Başkan Rasim Arı açıklama yaparken anlımız ak dedi. Anlının akı ile mertçe dik durabilseydi sonuç ne olursa olsun takdir Allah'ın bir şeyi nasip ederse olur etmezse olmaz ve önünde kimse duramaz. Sonuç olarak hem belediye başkanlığından hem ak partiden istifa ediyor veya ettiriliyor sonra partime ve davama sonuna kadar sadakatliyim partimin ve liderimin yanındayım diyor. Makamlar geçicidir. Hak ve adalet geçmez. İstifada etmez. Bu tarih sayfasına yazılacak Nevşehir" ifadelerinde bulundu.